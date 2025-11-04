Luxemburgo recusou cargo em clube de São Paulo e quer se lançar senador em 2026 pelo Tocantins

da redação

Livre no mercado há pouco mais de dois anos, após o seu último trabalho à frente do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo recusou recentemente a possibilidade de trabalhar na Portuguesa. O contato foi feito nas últimas semanas através de conversas com o CEO da Lusa Alex Bourgeois. Luxa agradeceu o convite, mas optou por declinar. O profissional de 73 anos tem a intenção de voltar ativamente à política e concorrer a uma vaga no Senado pelo Tocantins. No ano passado, ele se filiou ao partido Podemos.

Vale lembrar que, em 2022, Luxemburgo chegou concorrer a um cargo eletivo ao Senado por Tocantins. Ainda filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), o técnico teve seu nome retirado pelo partido político perto das eleições, o que gerou revolta nos bastidores.