Luxemburgo se une a Vicentinho e Alexandre Guimarães na disputa pelo Senado no Tocantins, aponta bastidores

Por Wesley Silas

A corrida majoritária para o Senado Federal no Tocantins ganhou tempero mais definidos. O ex-técnico da Seleção Brasileira e empresário Vanderlei Luxemburgo (Podemos) esta preste a oficializar a sua aliança no mesmo palanque político do candidato ao Governo do Estado, Vicentinho Júnior (PSDB), e do deputado federal Alexandre Guimarães (MDB).

A união consolida o alinhamento de lideranças em prol de um projeto fortalecido para garantir uma das duas vagas disponíveis na Casa Alta pelo estado.

Fortalecimento da ChapaCom a chancela oficial do Podemos em convenção partidária, Luxemburgo consolida seu nome na disputa senatorial, trazendo como pautas o incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão social, investimentos em educação e o fortalecimento do municipalismo no Tocantins. O pré-candidato tem como suplentes o empresário de Palmas Jair Corrêa Júnior e o vereador Daniel Walison, de Augustinópolis. O movimento aproxima o projeto de Luxemburgo do deputado federal Alexandre Guimarães (MDB), um dos nomes expressivos da política tocantinense e pré-candidato na mesma chapa, além de integrar o grupo encabeçado pelo candidato ao Governo Estadual, Vicentinho Júnior (PSDB).

“Escolhi o Tocantins para viver e construir a minha história. Venho para somar, dar representatividade à política do estado e levar o nome do Tocantins para o Brasil e para o mundo”, destacou Luxemburgo em discursos recentes na região.

Cenário Político e Competitividade

A entrada definitiva de Vanderlei Luxemburgo na aliança traz densidade eleitoral para a chapa.

Levantamentos de intenção de voto no Tocantins apontam o ex-treinador da Seleção Brasileira em posição competitiva, garantindo presença entre as principais forças da disputa ao lado de nomes consolidados da política tocantinense.

Proprietário do grupo de comunicação TV Jovem em Palmas, Luxemburgo reforça sua presença nas bases municipais e aposta no diálogo direto com a população para tentar chegar ao Congresso Nacional.

As eleições para as duas vagas do Tocantins no Senado Federal reúnem lideranças com vasta experiência parlamentar, novos quadros da política e nomes de projeção nacional.

Principais Nomeações e Perfis de Pré-Candidatos

Compõem a majoritária de Dorinha (UB)

1. Eduardo Gomes (PL) Trajetória: Senador em exercício (eleito em 2018), foi vereador e presidente da Câmara de Palmas, além de deputado federal por três mandatos. Teve papel de destaque no Congresso como líder do Governo Federal.

2. Carlos Gaguim (União Brasil) Trajetória: Ex-governador do Tocantins (2009-2010), ex-deputado estadual e exercendo mandato como deputado federal. Plataforma e Propostas: Foco em obras públicas estruturantes, habitação e saúde regionalizada. Destaca a capacidade de articulação em Brasília para liberação de recursos diretos aos municípios.

Plataforma e Propostas: Pauta direcionada à atração de emendas e investimentos federais para a infraestrutura, agronegócio e tecnologia no Tocantins. Defende pautas conservadoras, desenvolvimento regional e fortalecimento da capacidade de investimento das prefeituras.

3. Ronaldo Dimas (Podemos) Trajetória: Ex-prefeito de Araguaína por dois mandatos, ex-deputado federal e engenheiro civil. Plataforma e Propostas: Pauta voltada à gestão pública, eficiência na administração, urbanização e desenvolvimento industrial para os municípios do norte do estado.

4. Eli Borges (Republicanos) Trajetória: Deputado federal e ex-deputado estadual por quatro mandatos. Expressiva liderança ligada ao segmento evangélico no estado. Plataforma e Propostas: Atuação pautada na defesa de valores da família, liberdade religiosa, apoio ao produtor rural e segurança pública.

Majoritária com Vicentinho

1. Alexandre Guimarães (MDB)

Trajetória: Advogado e produtor rural, é deputado federal e preside o diretório estadual do MDB no Tocantins. Construiu base eleitoral forte na região centro-norte do estado.

Plataforma e Propostas: Focado na defesa do setor produtivo, agronegócio e logística de escoamento. Defende reformas para simplificação tributária no setor rural e investimentos em infraestrutura viária no interior do estado.

2. Vanderlei Luxemburgo (Podemos) Trajetória: Ex-técnico da Seleção Brasileira e de grandes clubes de futebol, é empresário da comunicação no estado (proprietário da TV Jovem, afiliada da Record). Plataforma e Propostas: Tem como principais eixos o incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social e formação de jovens, além de propostas voltadas à educação profissionalizante, turismo e atração de negócios ao Tocantins.

Majoritária com Laurez

1. Paulo Mourão (PT) Trajetória: Ex-prefeito de Porto Nacional, ex-deputado federal e ex-deputado estadual.

Plataforma e Propostas: Pauta alinhada às diretrizes do Governo Federal, com foco em inclusão social, fortalecimento da agricultura familiar, meio ambiente e educação pública

Outras Candidaturas

1. Professor Osvaldo (PSOL): Educador, pautas sobre educação pública e direitos sociais.

2. Fábio Ribeiro (Rede): Empresário e articulador ambiental e sustentável.

3. Tenente-Coronel Nilton Santos (Novo): Bombeiro militar, foco em segurança pública e gestão eficiente.

4. Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata): Liderança comunitária, pauta de segurança e conservadorismo.

5. Apóstolo Flávio Braga DC Liderança religiosa e propostas sociais ligadas ao terceiro setor.

6. Osvany Luz (Democrata)

8. Osvany Luz Democrata