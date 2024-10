Mais reformas administrativas são previstas na gestão de Josi Nunes devido a acordos políticos nas eleições de 2024

da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, deve realizar novas reformas administrativas em sua gestão, como parte dos acordos políticos firmados nas eleições deste ano. Após a nomeação de Samuel Martins como secretário de Educação, uma indicação do Republicanos, outras mudanças estratégicas devem acontecer para acomodar alianças políticas que a prefeita tem articulado com diferentes partidos. Entre os próximos movimentos esperados, o vereador Zezinho da Lafiche é cotado para assumir a Secretaria Municipal de Ação Social.

Além disso, a federação composta pelo PT, PV e PCdoB também deve ser contemplada com uma secretaria na gestão de Josi Nunes. Os detalhes ainda estão sendo discutidos, mas fontes indicam que o grupo deve ganhar espaço no governo municipal, como parte do acordo de apoio à prefeita.