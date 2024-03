Marconi Perillo lança nome de Cinthia para governo do Tocantins em 2026

Por Redação

O auditório da Assembleia Legislativa do Tocantins recebeu, na manhã desta segunda-feira, 11, o Presidente Nacional do PSDB, Marconi Perillo, para o encontro com as lideranças no Estado. Ao lado da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, e do deputado estadual Eduardo Mantoan, Perillo conclamou os filiados para montarem chapas de vereadores e ter candidaturas a prefeito. “Convoco a todos para que daqui dois anos o partido possa ter palanque em todos os municípios e assim eleger a primeira mulher governadora do Tocantins, Cinthia Ribeiro”, falou sob aplausos o presidente.

Defensor da criação do Estado mais novo da federação, Marconi se emocionou ao retornar à Capital idealizada pelo amigo e governador, Siqueira Campos. Nesta semana, o presidente viajará por dez capitais, iniciando por Palmas.

“Fiz questão de vir aqui agradecer a vocês por terem emprestado um pouco do tempo dessa mulher guerreira e trabalhadora para me ajudar a liderar todas as brasileiras como presidente do PSDB-Mulher Nacional. Estou aqui também para declarar o meu apoio e de toda a Executiva Nacional à gestão empreendedora, ousada e competente da prefeita Cinthia, com sensibilidade e amor, principalmente, com quem mais precisa”.

O presidente também exaltou o legado tucano de norte a sul do país. “Estou no PSDB há 30 anos e tenho grande orgulho desse partido, que já teve a honra de presidir o Brasil, governar 18 estados e 24 capitais. O partido que acabou com a inflação; modernizou a telefonia e hoje nos permite, todos, termos um celular; criou a saúde da família; e, através da lei Kandir, impulsionou o agronegócio brasileiro. O PSDB representa o país que deu certo, que faz, que fez e continua fazendo com jovens lideranças que estão vindo, como a prefeita Cinthia.”

Cinthia Ribeiro, que preside o PSDB-Mulher Nacional e o Diretório Regional no Tocantins, destacou no encontro a grande honra de receber Marconi Perillo, um governador querido que conhece desde quando morava em Anápolis (GO).

“Nosso povo está com saudade de falar da boa política, não temos que ser extrema direita ou extrema esquerda, é preciso encontrar equilíbrio. Temos vida inteligente fora dos extremos e o equilíbrio está no PSDB. Estamos aqui hoje fazendo esse chamamento para que os nossos filiados convidem as pessoas nas suas cidades para a construção deste grande projeto. Em 2024 sou candidata a pedir voto aos amigos, eleger as nossas prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores. Temos que eleger o maior número possível e, assim, lá na frente poderemos ter um projeto sólido e robusto.”

Sobre a participação na política, a prefeita Cinthia foi categórica: “Alguém que nega a política, nega o seu direito de votar e ser votado. Não podemos criminalizar todos os políticos, e nós, que temos na justiça social um valor central, que somos comprometidos, nós cidadãos, temos que participar para fazer a boa política.”

A prefeita fez um chamado especial às mulheres, destacando que o PSDB tem grandes espaços de formação e apoio. “Eu sou fruto desse investimento do PSDB, com formações políticas feitas no Brasil e no exterior, com rede de apoio. E é isso que queremos proporcionar às nossas pré-candidatas”.

Ao deputado Eduardo Mantoan, Marconi agradeceu pelo título de cidadão tocantinense e o parabenizou pelo trabalho que tem feito pelo Estado. “Me sinto honrado em integrar o projeto do nosso amigo, presidente Marconi Perillo. O projeto de recuperar o protagonismo do PSDB para transformar a vida das pessoas com união e diálogo”, afirmou o parlamentar.