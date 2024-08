MDB confirma nesta segunda-feira candidatura de Ronison Parente a prefeito de Formoso do Araguaia

Por Redação

Ainda com expectativa sobre o nome escolhido para vice-prefeito, o pré-candidato a prefeito de Formoso do Araguaia, Ronison Parente, confirmou que o MDB e o PODEMOS, partidos de sua base política, farão a convenção nesta segunda-feira, dia 5 de agosto.

Com três vereadores no exercício de mandato e chapas completas para a eleição proporcional, o grupo liderado por Ronison Parente está em diálogo com vários outros grupos, com o objetivo de construir uma frente ampla.

“Será uma eleição de comparação de currículo, de histórico, de perfis e de quem tem verdadeiramente um projeto para a cidade”, disse Parente, acrescentando que não tem dúvidas de que o eleitor vai escolher um caminho que ofereça segurança, confiança e estabilidade.

“Estamos fazendo o dever de casa, que é organizar criteriosamente nossas chapas de vereadores e organizar a nossa convenção. Mas estamos atentos a toda movimentação política e partidária que está acontecendo e preparados para qualquer cenário”, concluiu o pré-candidato.