“Melhor para segurança do Tocantins”: coronéis da PMTO declaram apoio à Dorinha e apresentam demandas

Encontro tratou de efetivo, valorização profissional, auxílios, suporte jurídico, escalas e presença da Polícia Militar em todos os municípios

Por Redação

A senadora Professora Dorinha (União Brasil), candidata ao Governo do Tocantins no segundo turno, recebeu neste sábado, 10, o apoio dos coronéis Valdeone e W. Costa e do tenente-coronel Acácio, da Polícia Militar do Tocantins (PMTO). Os três justificaram a escolha pela candidata por ela ter o melhor projeto para segurança pública do Estado.

“Eu quero reafirmar o compromisso com a segurança pública. A Polícia Militar é uma polícia preparada, honrada e respeitada pela comunidade. Nós vamos aumentar o efetivo para que todos os nossos municípios tenham a presença da Polícia Militar e fazer os ajustes necessários para garantir condições de trabalho”, afirmou Dorinha.

O coronel Valdeone afirmou que os oficiais decidiram tornar público o apoio à candidata. “A nossa decisão é apoiar a governadora porque reconhecemos que o projeto dela para a segurança pública e para a Polícia Militar é o mais favorável. São policiais de rua que estão com a Professora Dorinha”, declarou.

Demandas da corporação

Durante o encontro, os militares apresentaram demandas como ampliação do efetivo, revisão dos auxílios alimentação e fardamento, suporte jurídico aos policiais, manutenção das escalas e realização regular de concursos públicos. Também defenderam maior presença da PM nos municípios, inclusive nas zonas rurais e nos assentamentos.

Dorinha afirmou que o Estado precisa garantir estrutura para a atuação policial e se comprometeu a estudar juridicamente o suporte aos militares. Também defendeu concursos regulares e o reforço da presença da PM no interior.

Valdeone, W. Costa e Acácio acumulam experiência no comando de tropas e em operações de enfrentamento à criminalidade em Palmas, Araguaína e Gurupi. Entre as atuações está a Operação Canguçu, realizada em 2023, na qual o tenente-coronel Acácio liderou a tropa por mais de 40 dias.