Michelle Bolsonaro estará em Palmas no próximo domingo para grande reunião da campanha de Janad

Por Redação

A presidente nacional do PL Mulher e ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, estará em Palmas no próximo domingo, dia 20, para uma grande reunião política da campanha da candidata a prefeita da capital, Janad Valcari (PL). De acordo com o diretório estadual do partido, os detalhes do evento, como horário e local, estão sendo discutidos pela direção da sigla.

Conhecida nacionalmente pela defesa das pessoas com deficiência auditiva, Michelle percorre todo o país levando mensagem de fortalecimento da participação das mulheres na política e a importância de assumirem uma posição de protagonismo.

Michelle esteve em Palmas em junho deste ano, ao lado de Bolsonaro, na pré-campanha de Janad. Na ocasião, ela falou sobre o compromisso de utilizar sua influência para transformar a vida das pessoas, além de ajudar as mães atípicas e as pessoas inviabilizadas. “Deus nos deu o maior dom, que é o dom de gerar vida, ensinou a ter fé, resiliência, o amor visceral, e nos fez assim para termos esse olhar diferenciado para fazer política”, disse.

Bolsonaro

A campanha de Janad receberá também a visita de Bolsonaro, possivelmente na terça-feira, 22. Na semana passada ele gravou um vídeo de apoio a Janad, no qual lembra que “não tem coisa boa do lado de lá”, e pediu voto para a candidata liberal, “pela família, sociedade, pelo Brasil.”