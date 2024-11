Ministério Público Eleitoral recomenda arquivamento de AIJE contra Eduardo Fortes e Juarez Moreira

Por Redação

O Ministério Público Eleitoral (MPE) recomendou, em manifestação oficial datada de 30 de outubro de 2024, o arquivamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida contra os candidatos a prefeito Eduardo Fortes e a vice-prefeito Juarez Moreira. A ação havia sido proposta pela coligação “Gurupi Está em Boas Mãos”, com os candidatos Josi Nunes e Adailton Fonseca, em 26 de setembro de 2024.

O deputado Eduardo Fortes comentou a decisão: “Estamos satisfeitos com a manifestação do MPE sobre nosso projeto, que existe há mais de seis anos, beneficiando diversas famílias sem fins eleitoreiros. Mesmo sem mandato por dois anos, o projeto continuou ativo. Apresentamos todas as provas necessárias, e o MPE constatou a improcedência da ação contra nossa coligação. Isso confirma nosso compromisso com projetos sociais sérios, voltados à comunidade carente”.

A coligação acusou Fortes e Moreira de uso indevido de recursos públicos, como a implementação de hortas comunitárias, casas de apoio e torneios esportivos, além de emendas parlamentares destinadas ao município de Gurupi. Alegaram que esses projetos visavam a compra de votos. No entanto, o parecer do MPE ressaltou a falta de provas concretas para sustentar tais acusações, recomendando o arquivamento do processo.

O promotor eleitoral explicou: “A representante não conseguiu comprovar o abuso de poder político por parte de Eduardo Fortes e Juarez Moreira. A Jurisprudência do TSE é rigorosa e exige provas robustas e graves para configurar abuso de poder político ou captação ilícita de sufrágio, justamente por envolver direitos políticos e a integridade do processo eleitoral no Brasil”.

Confira a manifestação pela improcedência do MPE