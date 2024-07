Morte do ex-governador Siqueira Campos completa um ano e missa de homenagem será realizada

da redação

A morte do ex-governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, completa um ano nesta quinta-feira (04). O político é lembrado como uma grande personalidade na história tocantinense, por estar diretamente ligado à criação do estado. Siqueira morreu após uma infecção generalizada, em decorrência de um câncer de próstata. Em homenagem ao ex-governador, uma missa será realizada na Catedral do Divino Espírito Santo, que fica na Praça dos Girassóis, em Palmas. A programação será a partir das 18h30 e contará com a presença do cantor e ator Moacyr Franco.