Na região sul, Laurez Moreira participa de encerramento do Festejo de Nossa Senhora D’Abadia em Peixe

Por Redação

O candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), esteve presente no encerramento do Festejo de Nossa Senhora D’Abadia, neste domingo, 30, em Peixe. O candidato participou da missa solene ao lado do candidato ao Senado, Paulo Mourão (PT).

Nossa Senhora D’Abadia é a padroeira do município de Peixe. O dia oficial de comemoração é 15 de agosto, mas a programação do Festejo se estende por 10 dias com a realização de novenas e eventos culturais. Para Laurez, valorizar a tradição e a cultura tocantinense que se manifestam pela fé é fundamental para honrar a padroeira da cidade e fortalecer a crença em sua trajetória.

“Fico muito feliz de poder acompanhar e prestigiar as ricas demonstrações de fé do nosso Tocantins. Em cada região temos manifestações religiosas tradicionais, que contam a nossa história e nos unem como comunidade”, destacou Laurez Moreira.

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Ainda em Peixe, Laurez se reuniu com lideranças e apoiadores do município e destacou as potencialidades turísticas da região, ressaltando que o Estado precisa cuidar e investir nos pontos turísticos para fomentar a economia regional.

O candidato ainda participou de gravação para programa eleitoral no período da tarde, em Gurupi.