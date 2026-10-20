Na reta final de campanha, Vicentinho Júnior realiza mobilização em Gurupi e defende “boa política”

Por Wesley Silas

Na reta final da disputa pelo Governo do Tocantins, o candidato Vicentinho Júnior (PSDB) intensificou a agenda de compromissos no interior do estado e desembarcou em Gurupi para liderar uma grande movimentação política pelas principais ruas e avenidas do município. O evento reuniu apoiadores, lideranças locais e aliados políticos em clima de mobilização decisiva para o pleito.

Durante o ato, o candidato falou com a imprensa e reforçou as diretrizes de sua plataforma de governo, destacando a necessidade de renovação na gestão pública tocantinense. De acordo com Vicentinho Júnior, a população demonstra desejo por mudanças e rejeição ao modelo atual.

“Essa é a caminhada que a gente vem fazendo: tentar diferente, agir correto, respeitar as pessoas e praticar a boa política”, declarou o candidato durante entrevista.

A passagem por Gurupi marca um dos momentos estratégicos da reta final de campanha no Sul do estado, onde os candidatos buscam consolidar votos e atrair eleitores indecisos a poucos dias da votação