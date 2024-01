Na Unirg, deputado Eduardo Fortes acompanha questionamentos sobre proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município

Por Redação

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 25, na Universidade de Gurupi (UNIRG), o deputado estadual Eduardo Fortes conversou com a reitora da universidade Sara Falcão sobre o posicionamento da instituição quanto a proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município, número 04, que regulamenta, entre outras questões, o modelo de eleições da Universidade de Gurupi (UNIRG) de autoria da Câmara Municipal impondo à lista tríplice na escolha de reitor(a) e vice-reitor(a) da Unirg. A proposta vem gerando inúmeros questionarmos e a universidade solicita a realização de uma Audiência Pública na Câmara Municipal com a presença dos vereadores, comunidade acadêmica, entidades como OAB, MPE e o Poder Executivo antes da aprovação.

“Estamos acompanhando as discussões. É um assunto importante e que merece a atenção de todos”, destacou o deputado Eduardo Fortes que durante a reunião estava acompanhado dos professores da instituição José Augusto e Kita Maciel, que também é defensor público e suplente de deputado federal. “Vamos seguir acompanhando e dialogando sobre o assunto.”, finalizou o deputado.

Ponto central

O principal ponto criticado pelos docentes encontra-se Artigo 127-E da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município, que define que o reitor(a) e vice-reitor(a) serão escolhidos pelo(a) Chefe do Poder Executivo, a partir de lista tríplice composta pelo resultado das eleições, com votação uninominal, contemplando o primeiro, seguindo e terceiro colocado, encaminhada pelo Conselho Superior ou outro órgão máximo de representação da Universidade. A lista tríplice será formada após a eleição e para participar da disputa aos cargos de reitor(a) e vice-reitor(a) os escolhidos serão entre os professores dois níveis mais elevados da carreira ou que possuem no mínimo o título de mestre com mais de 05 anos de cargo efetivo de docente da Universidade de Gurupi.