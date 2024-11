“Não esperem de mim covardia na defesa da advocacia”, diz Gedeon Pitaluga

Por Redação

Estudantes de Direito da Unirg realizaram na noite desta segunda-feira (11) um debate entre os candidatos a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins.

No decorrer do debate, o candidato Leonardo Maciel adotou uma postura que contraria totalmente um dos pilares fundamentais que sustentam as bases sólidas do exercício da advocacia e que assegura o Estado Democrático de Direito que é a presunção de inocência.

Tal postura levou o presidente da OABTO e candidato à reeleição, Gedeon Pitaluga, a dizer que a postura adotada por Leonardo Maciel se assemelharia a de um delegado ou promotor, não a de um advogado.

“Não podemos nos acovardar e assumir, por conveniência de qualquer natureza, um discurso de promotor, de delegado ou de juiz e querer criminaliza a advocacia”, disse Gedeon Pitaluga se referindo ao candidato Leonardo Maciel.

Na presidência da OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga tem um histórico de defesa da advocacia. Ao longo dos quase 6 anos que está à frente da instituição, Gedeon foi o presidente que mais realizou desagravos da história da Ordem, foram 19 no total, sempre contra autoridades que desrespeitaram as prerrogativas da advocacia tocantinense.