“Não há ninguém mais preparado aqui no Tocantins do que Dorinha“, diz Caiado durante Cavalgada de Araguaína, considerada a maior do mundo

Por Redação

A senadora professora Dorinha marcou presença na Cavalgada de Araguaína, considerada a maior do mundo, que reuniu milhares de cavaleiros, amazonas e entusiastas da cultura sertaneja. O evento, realizado neste fim de semana, contou também com a participação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reforçando a integração regional e a valorização das tradições do agro e do sertão.

Dorinha, conhecida por sua atuação em defesa da educação e do desenvolvimento regional, destacou a importância da cavalgada como símbolo da cultura tocantinense e do fortalecimento do agronegócio, setor vital para a economia do estado.

“A Cavalgada de Araguaína é um patrimônio do nosso povo, que celebra nossas raízes e a força do campo. E o prefeito Wagner tem feito um belo trabalho. Estar aqui, ao lado da população e lideranças reforça nosso compromisso com políticas que valorizem o homem do campo e o crescimento sustentável do Tocantins”, afirmou a senadora.

O governador Ronaldo Caiado também enalteceu o evento, ressaltando a parceria entre Goiás e Tocantins em projetos voltados para infraestrutura, logística e apoio ao produtor rural. E disse: “Não há ninguém mais preparado aqui no Tocantins do que Dorinha. A gente aprende muito no Legislativo. Fui deputado federal, fui senador da república, a mesma trajetória que a Dorinha, até chegar ao governo. Você vê que Goiás hoje é um Estado que todo mundo tem como referência na segurança, na educação, que é a área dela”.

A cavalgada de 2025 superou expectativas, com um público recorde e uma programação movimentou o turismo e o comércio local.