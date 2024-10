Nas Arnos, Janad propõe parceria com o governador para estender o plano de saúde “Servir” aos servidores municipais

Por Redação

A candidata a prefeita de Palmas, Janad Valcari (PL), reuniu uma multidão na Arno 32 na noite desta terça-feira, 15. Ao lado do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), do senador Eduardo Gomes (PL), deputados federais e estaduais, vereadores e lideranças, ela propôs uma parceria com o plano de saúde ‘Servir” – que atende os servidores do Estado – para a capital. Ela lembrou também os ataques que vem sofrendo nesta campanha e desafiou o adversário: “peita em mim com projetos”.

Em seu discurso, Janad disse que os dois lados têm histórias completamente diferentes: a dela, uma menina que lutou para colocar comida na mesa, e venceu na vida com trabalho e dedicação; do outro, alguém sem trajetória própria, que durante toda a vida andou “na garupa do pai”.

Sua eleição, disse ela, será a primeira de uma candidata “filha da cidade”, que passou por dificuldades na vida, andou de ônibus, precisou de remédio do postinho de saúde, estudou e se formou em escola pública. Só alguém com esse perfil pode resolver os problemas da cidade, como a falta de creches, escolas de tempo integral e transporte público.

Desafios

Janad destacou que todo período chuvoso a capital sofre com alagamentos, sobretudo nas avenidas e rotatórias da região central. Realidade que ela vai mudar, quando chegar à prefeitura. “Se até o período chuvoso [do próximo ano], eu não resolver esse problema na [avenida] Teotônio Segurado, eu renuncio ao mandato.”

No mesmo tom, Wanderlei Barbosa afirmou que, se não provar que o adversário demitiu servidores concursados, sem devido processo legal, quando foi prefeito, ele, Wanderlei, não subirá mais no palanque de Janad. “Se eu não mostrar o decreto dele, demitindo professores, auxiliares de serviços gerais e vigias de escolas, eu não subo mais no seu palanque.”

Hospital Municipal

Outro ponto abordado em todos os discursos foi a notícia segundo a qual o outro candidato, se eleito, vai devolver o terreno doado pelo Governo do Estado para a construção do Hospital Municipal de Palmas. Para Janad e seus aliados, isso só prova a falta de coragem e compromisso de seus adversários em relação à saúde dos palmenses. “Ele tem que devolver o terreno mesmo, para que eu o entregue à sua gestão, Janad”, disse.

Vices

Janad e os demais oradores criticaram também o fato de o vice-governador, “sem voto em Palmas”, estar no palanque do adversário, mas Wandelei Barbosa lembrou que o vice-prefeito da capital, André Gomes, está no palanque certo: o palanque de Janad. “Este, sim, é o palanque da vitória, com pessoas de Palmas, que conhecem a nossa cidade”, concluiu Eduardo Gomes