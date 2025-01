Neri Xavier toma posse como Prefeito de Almas: “Faremos uma gestão democrática e humanizada”

Por Redação

Na manhã desta quarta-feira, 1 de janeiro, a quadra de esportes na Avenida São Sebastião foi palco da cerimônia de posse de Neri Xavier (PP) como prefeito de Almas, ao lado de Jurimar Trindade (Agir), que assumirá como vice-prefeito na gestão 2025/2028.

A cerimônia contou com a presença do ex-prefeito Waguinho (MDB), que liderou a cidade por oito anos.

Neri, que já exerceu o cargo de vice-prefeito de 2017 a 2020 e de 2021 a 2024 na administração de Waguinho, fez um discurso emocionante ao lado de sua esposa, Lena Xavier, familiares, amigos e apoiadores. Ele enfatizou seu compromisso em dar continuidade ao desenvolvimento de Almas, ressaltando a importância de uma gestão baseada na transparência e na proximidade com o cidadão.

“Primeiramente agradecer a Deus, minha família, ao nosso prefeito Waguinho, vereadores e a população por nos confiar essa missão. Faremos uma gestão democrática e humanizada, onde cada voz será ouvida e respeitada. A nossa administração será pautada pela transparência e pelo compromisso com as necessidades da população de Almas. Juntos, iremos construir um futuro melhor para nossa cidade”, afirmou Neri durante seu discurso.

A cerimônia também contou com a presença de vereadores eleitos, membros da comunidade e diversas autoridades, que celebraram a nova administração e as expectativas de um trabalho conjunto em prol do desenvolvimento local.