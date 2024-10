Novas lideranças despontam em Gurupi de olho nas eleições de 2026

da redação

Com as eleições de 2026 em foco, o cenário político de Gurupi começa a ganhar novas figuras e possíveis candidatos que buscam representar a cidade na Assembleia Legislativa do Tocantins ou na Câmara Federal. Entre os nomes que já surgem como potenciais candidatos estão o empresário Cristiano Pisoni, o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival; o empresário Adailton Fonseca (PL), eleito a a vice-prefeito, o experiente vereador Ivanilson Marinho (PL); o jovem Juarez Moreira, e o vereador Colemar da Saborelle.

Esses nomes indicam uma renovação nas lideranças políticas da cidade e prometem uma disputa acirrada pelos cargos de deputado estadual e federal. Gurupi, atualmente, conta com dois deputados estaduais, Eduardo Fortes e Gutierres Torquato, mas pode ganhar mais um representante na Assembleia Legislativa. Gleidson Nato, segundo suplente pelo PL, pode assumir a cadeira caso a deputada estadual Janad Valcari vença o segundo turno das eleições para a prefeitura de Palmas.

Possíveis candidatos de Gurupi para 2026

Cristiano Pisoni, empresário de destaque na região, já testou sua força política ao disputar a prefeitura de Gurupi em eleições passadas. Mesmo sem vitória, sua candidatura consolidou seu nome no cenário local, e ele surge como uma opção forte para 2026. Pisoni representa o setor empresarial e busca atrair o eleitorado com propostas de desenvolvimento econômico e geração de empregos.

Adailton Fonseca é advogado por formação e empresário por vocação, Adailton Fonseca mora em Gurupi desde a década de 1980,.

Adailton começou a empreender em Gurupi desde muito jovem. Por ter postura de liderança e por buscar estar sempre à frente das demandas do meio empresarial, foi eleito para a presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas e da Associação Comercial e Industrial de Gurupi. estreiou na política, junto com a prefeita Josi Nunes conquistando o cargo de vice-prefeito de Gurupi.

João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi, também aparece como um nome em ascensão. Com forte influência no setor do agronegócio, Stival tem pautado seu trabalho na defesa do campo e pode capitalizar o apoio de produtores rurais e empresários do setor agropecuário, que desempenha papel crucial na economia da cidade e do estado.

Ivanilson Marinho: Com um histórico sólido e diversificado no campo jurídico e político, Ivanilson Marinho, natural de Gurupi, consolidou-se como uma figura de destaque na política local. Formado em Direito pela Universidade Unirg em 2005, Marinho adquiriu um profundo conhecimento que tem aplicado em suas funções públicas. Seu currículo acadêmico é complementado por um Mestrado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Tocantins, refletindo seu compromisso com a implementação de políticas eficazes e progressistas.

Em 2008, Marinho assumiu o cargo de Procurador Jurídico na Universidade Unirg, um papel importante para o desenvolvimento das suas competências em governança e gestão pública.

Atualmente em seu terceiro mandato, ele continua a exercer a liderança na Câmara Municipal, e já atuou como líder da Prefeita de Gurupi.

Outro nome que começa a ganhar destaque é o do jovem Juarez Moreira, que representa uma nova geração de lideranças políticas em Gurupi. Ele disputou as eleições de 2024 como vice na chapa que tinha Eduardo Fortes na cabeça, apesar de não obter êxito, Moreira é visto como uma promessa para trazer ideias inovadoras para a política local.

Por fim, o vereador Colemar da Saborelle, com atuação na Câmara Municipal, também é apontado como um possível candidato. Saborelle, que faz parte da base da prefeita Josi Nunes, tem se destacado por sua atuação local e já afirmou que poderá disputar algum cargo nas eleições de 2026.

Com essas novas candidaturas, Gurupi pode ter um papel ainda mais relevante nas próximas eleições estaduais e federais, garantindo maior representatividade para a cidade e sua região.