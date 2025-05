Novidade nos Bastidores: Nome do ex-Governador Carlesse é cotado para disputar o Governo do Tocantins

Por Wesley Silas

Embora as eleições gerais de 2026 ainda pareçam distantes, o cenário político para a disputa ao governo do Tocantins já se encontra em ebulição. Recentemente, o nome do ex-governador Carlesse tem sido amplamente apoiado por lideranças locais, incluindo prefeitos, ex-prefeitos, deputados e ex-deputados. Essas manifestações de apoio vêm de pessoas próximas a Carlesse, que o acompanham em suas visitas por várias regiões do estado.

“Até hoje, nada foi comprovado contra Carlesse na Justiça, e seu nome é sempre defendido para a candidatura ao governo onde quer que ele vá. Ele mantém uma boa relação com o governador Wanderlei e é conhecido por sua coragem e pelos serviços prestados em todas as áreas do Tocantins. Basta recordar as transformações que realizou na infraestrutura, como nas estradas do sudeste e no sul, onde foi o único governador a investir significativamente no Hospital Regional de Gurupi, concluindo a usina de gases, o esgoto, a estação de energia e o prédio principal. Ele também iniciou a pavimentação da rodovia que liga o Trevo da Praia à TO-255, em Lagoa da Confusão, quase completou a ponte de Porto Nacional e viabilizou a rodovia ligando Aliança a Porto Nacional, em um período em que era necessário fazer um desvio por Paraíso do Tocantins. No norte, ele também promoveu grandes melhorias. Esses atributos são a razão pela qual muitos defendem sua candidatura ao governo”, afirmou uma fonte do Portal Atude, muito próxima ao ex-governador. Segundo ele ainda não há nenhuma certeza da candidatura de Carlesse, mas esta se “desenhando de forma natural por pessoas e líderes” nos lugares por onde tem visitado.

Em uma das suas postagem, o ex-governador reafirmou que estará visitando todos os municípios do Estado. “Brevemente estarei visitando todos os municípios, visitando as lideranças, os amigos, e, não se preocupem não moçada porque te alguns que ficam preocupados. O Carlesse parece que incomoda um pouquinho algumas pessoas. Não se preocupe não porque o que é de Deus é o que do homem o bicho não come”, disse Carlesse em uma das suas postagem no Instagram:

Se essa perspectiva de candidatura se confirmar, o sul do Tocantins poderá ter dois candidatos ao governo: o vice-governador Laurez Moreira (PDT), que já anunciou sua intenção, e Carlesse, que enfrentará o desafio de reorganizar suas bases de apoio e encontrar um partido forte para a disputa.