Novo presidente da Câmara terá dinheiro de sobra e oferecerá mais conforto aos seus pares a partir de 2025

A Câmara de Vereadores de Gurupi se prepara para iniciar uma nova legislatura em 2025 com um cenário financeiro robusto, possibilitando investimentos em infraestrutura e recursos para os parlamentares. Sob a gestão do atual presidente Valdonio Rodrigues, foram adquiridos 17 veículos Toyota Yaris, substituindo os Volkswagen Gol. Esses veículos, ao lado de um orçamento mensal superior a R$ 1 milhão, indicam uma administração focada em melhorar as condições de trabalho dos vereadores. Já o cenário político continua dinâmico, com especulações sobre a influência do vice-governador Laurez Moreira, com esperança por parte de seus aliados, de que ele assuma o governo, potencialmente mudando o equilíbrio de forças na disputa pela presidência da Câmara.

Por Wesley Silas

A disputa pela presidência da Câmara se intensifica, com candidatos tanto da situação quanto da oposição. Ivanilson Marinho (PL) se destaca como o candidato preferido da base da prefeitura, enquanto André Caixeta (PSB) e Rodrigo Maciel (PSD) representam a oposição. Embora a base da prefeita Josi Nunes possua sete vereadores, recentes realinhamentos sugerem a adesão de membros da oposição, ampliando seu apoio potencial para onze vereadores. Um vereador da oposição expressou esperança de que o vice-governador Laurez Moreira (PDT) assuma o governo, o que poderia alterar a configuração política atual e permitir a eleição de um opositor para a presidência da Câmara de Gurupi

Dificuldade de acessibilidade ao piso superior onde fica os gabinetes:

Os desafios para o próximo presidente incluem melhorar a acessibilidade do novo edifício da Câmara, inaugurado recentemente com um investimento de R$ 9 milhões, mas que ainda enfrenta críticas pela falta de espaço e acessibilidade. Com recursos financeiros assegurados, o foco agora é otimizar a infraestrutura para melhor atender às necessidades legislativas.

Novos veículos

Durante uma sessão recente, Valdonio Rodrigues destacou a aquisição dos novos veículos e prestou contas de sua gestão. De acordo com o Portal da Transparência, a compra foi realizada com a empresa Portugal Comércio de Veículos Ltda., e os pagamentos estão sendo efetuados regularmente.