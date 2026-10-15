“Nunca vou ter no meu currículo o cargo de traidora”, diz Vanda Monteiro ao declarar apoio à Professora Dorinha

Deputada anunciou apoio à candidata no segundo turno ao lado do vereador Márcio Reis e de lideranças de seu grupo político, durante encontro em Palmas

Por Redação

A deputada estadual Vanda Monteiro (União Brasil), reeleita com 22.169 votos e a mulher mais votada para o cargo, declarou apoio à candidatura da Professora Dorinha (União Brasil) no segundo turno da eleição para o Governo do Tocantins. O anúncio ocorreu na noite de quinta-feira, 15, durante encontro na região sul de Palmas. Ao lado do esposo, o vereador Márcio Reis, Vanda afirmou que seu grupo passará a trabalhar pela eleição da candidata.

“Quero dizer à minha deputada Vanda Monteiro que conheço seu trabalho há muito tempo. A Vanda cuida dos seus, conhece Palmas como ninguém e não desampara seus companheiros. Tenho orgulho de ter ao meu lado o time da Vanda e do Márcio Reis. Agora serão duas mulheres à frente de uma grande campanha aqui em Palmas”, afirmou Dorinha.

Vanda fez um discurso sobre lealdade e compromisso político ao anunciar sua decisão.

“Nunca vou ter no meu currículo o cargo de traidora. Não é o dinheiro que vai me comprar. Fui criada na honestidade e na humildade, foi assim que cheguei à política e assim vou continuar”, declarou. A deputada também pediu que seus apoiadores acompanhem sua decisão: “Agora vamos entrar na campanha da nossa governadora. Vamos mostrar como faz”.

Compromisso com Palmas

Durante o encontro, Dorinha afirmou que pretende trabalhar ao lado de Vanda e Márcio Reis em um eventual governo.

“A Vanda recebeu muitas ofertas, muitas promessas. Aqui está uma mulher que não tem preço, que não troca cargo por promessa. Você vai ter a importância que merece, porque é preparada”, disse a candidata, que também destacou o trabalho de Vanda junto aos municípios e o mandato de Márcio Reis na Câmara de Palmas.

Em um dos momentos do encontro, Dorinha subiu em uma cadeira, segurou a mão de Vanda e afirmou: “As pessoas olham e pensam: ‘Duas baixinhas não vão dar conta de nada’. Sai da frente que nós vamos passar por cima.”