Operação investiga grupo suspeito de roubar defensivos agrícolas no Tocantins e na Bahia

Da redação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Tocantins, deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Harvest para investigar uma organização suspeita de atuar no roubo de defensivos agrícolas em propriedades rurais do Tocantins e da Bahia. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Brasília (DF), Luziânia (GO), Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, na Bahia. Entre os investigados estão dois policiais militares baianos e um fazendeiro de Barreiras, apontado como responsável por utilizar sua propriedade para esconder os produtos roubados antes da comercialização ilegal.

Segundo as investigações, o grupo estaria organizado em diferentes núcleos, responsáveis pela articulação, logística, execução dos roubos e segurança das cargas. Os dois militares são suspeitos de atuar na escolta armada dos veículos que transportavam os produtos, dificultando possíveis abordagens durante o deslocamento. O Gaeco identificou indícios de atuação da organização entre 2025 e o primeiro trimestre de 2026. Em uma das ações investigadas, ocorrida em janeiro deste ano, criminosos teriam invadido uma fazenda em Almas, mantido funcionários em cárcere privado e levado aproximadamente R$ 340 mil em defensivos agrícolas, além de armas e uma caminhonete. A operação contou com apoio de forças de segurança e setores de inteligência dos estados envolvidos.