Opinião: Guia de Transição para governos municipais: Continuidade administrativa e transparência financeira

Por Dr. Cláudio Alex

A transição de governo em âmbito municipal é crucial para assegurar a continuidade dos serviços públicos, independentemente de quem assuma o cargo. Para que essa transição ocorra de maneira organizada e eficiente, seguem passos fundamentais:

1. Formação de Equipes de Transição

Tanto o governo atual quanto o eleito devem designar equipes de transição. Essas equipes devem incluir especialistas em administração pública e nas principais áreas de atuação do governo.

2. Mapeamento de Informações e Documentação

É fundamental reunir documentos essenciais, incluindo contratos, dados financeiros, planejamento de metas, programas em andamento, obras, projetos e inventários de bens. As informações sobre convênios também são vitais.

3. Verificação de Repasses Financeiros

Para garantir um fluxo financeiro claro durante a transição, é necessário consultar diversas fontes:

– Portal da Transparência: Ferramenta fundamental para verificar repasses da União e do Estado ao município.

– SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal): Permite acessar informações sobre convênios entre município e União.

– SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira): Oferece dados sobre a execução orçamentária e financeira.

– FNS (Fundo Nacional de Saúde): Portal para verificar repasses para programas de saúde.

– FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação): Plataforma que permite consultar repasses para a educação.

4. Análise dos Demonstrativos de Receitas e Despesas

Solicitar os demonstrativos financeiros recentes elaborados pelo setor contábil da prefeitura é essencial para detalhar os repasses recebidos e projetados, além da destinação dos recursos.

5. Reuniões com Secretarias e Tesouraria

Organizar reuniões com as secretarias de Finanças e Planejamento, bem como o setor de Tesouraria, para revisar os dados financeiros atualizados do município é essencial.

6. Solicitar Relatório de Restos a Pagar

É importante verificar a existência de restos a pagar — valores empenhados e não liquidados até o término do exercício — para identificar pendências financeiras.

7. Consulta ao Tribunal de Contas

Em alguns estados, o Tribunal de Contas oferece ferramentas para monitoramento de receitas e despesas municipais. Utilizar esse recurso pode garantir que todas as receitas estejam devidamente repassadas e registradas.

Essas ações promovem uma visão abrangente da situação financeira municipal, facilitando o planejamento financeiro do governo que está por vir.