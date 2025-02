Palmas: Rede Sustentabilidade declara possível apoio a Laurez Moreira na eleição ao governo em Conferência Municipal

Por Wesley Silas

A Rede Sustentabilidade realizou no domingo, 09, sua Conferência Municipal em Palmas, reunindo lideranças importantes como o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho, e o vice-governador Laurez Moreira (PDT). Segundo Fábio Ribeiro, representante da Rede Sustentabilidade, entre os presentes também estavam o presidente metropolitano do PT, João Elder Vilela, com a proposta de reunir partidos da esquerda como PSOL, PSB, PCdoB e PV numa futura aliança para 2026.

Durante o encontro, foram escolhidos os delegados que participarão da conferência estadual do partido, marcada para o próximo dia 23, em Tocantins. A reunião de domingo à noite proporcionou discussões sobre cenários políticos futuros e possíveis alianças, com destaque para o apoio da Rede à pré-candidatura de Laurez Moreira ao governo estadual em 2026.

Fábio Ribeiro, presidente da Rede Sustentabilidade, destacou a acessibilidade e experiência política de Laurez Moreira, ressaltando suas iniciativas políticas abertas e transparentes que atraem o apoio do partido. Segundo ele, Laurez, que acumula uma extensa trajetória política, com nove a onze mandatos, é visto como um nome forte para as eleições futuras.

0aa04b81-b859-4ea7-a081-3d5e0ad8f093

O evento reafirmou a intenção da Rede e de partidos aliados em apoiar uma candidatura progressista e comprometida com os valores democráticos da esquerda no Tocantins.