Parecer do MP favorece registro de Gaguim na disputa pelo Senado

da redação

A Procuradoria Regional Eleitoral no Tocantins mudou seu entendimento e passou a defender o deferimento do registro de candidatura de Carlos Henrique Amorim, o Gaguim, para o Senado Federal. A nova manifestação foi apresentada nesta quarta-feira (26), após a defesa do candidato entregar documentos que haviam sido solicitados durante a análise do processo. Com a complementação dos dados, as pendências documentais apontadas anteriormente foram consideradas resolvidas pela Procuradoria.

O novo parecer foi assinado pelo procurador regional eleitoral Rodrigo Mark Freitas e representa uma mudança em relação à manifestação anterior, que havia apontado problemas formais na documentação apresentada pelo candidato. Segundo a Procuradoria, os documentos entregues em resposta à diligência foram suficientes para preencher as lacunas identificadas no processo. Apesar do posicionamento favorável do Ministério Público Eleitoral, o registro de candidatura ainda depende da análise e decisão da Justiça Eleitoral.