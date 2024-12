Pedro Morais é diplomado vereador de Gurupi, tornando-se o mais jovem da história da cidade

Por Redação

Na manhã desta segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, Pedro Morais foi oficialmente diplomado vereador de Gurupi, em cerimônia realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Aos 23 anos, Pedro entra para a história como o vereador mais jovem da cidade, carregando consigo uma trajetória marcada pelo envolvimento político de sua família e o desejo de representar os jovens e os anseios da população gurupiense. Em entrevista ele comentou sobre os rumos que irá optar na Câmara de Vereadores. “Estive conversando com a prefeita e com o vice-prefeito, Adailton Fonseca e disse que irei manter o meu posicionamento, não como uma oposição burra, mas uma oposição que vai trabalhar por Gurupi”, disse em entrevista.

Durante o evento, Pedro agradeceu à sua equipe, à comunidade e, especialmente, à sua família, que há mais de 60 anos tem raízes firmes em Gurupi. Ele destacou a influência de seus avôs, Nelson Morais, que foi vereador por dois mandatos, e Divino Messias, pioneiro e empreendedor da cidade, como fontes de inspiração para sua atuação política.

“Hoje, sinto o peso e a honra dessa responsabilidade. Quero ser a voz dos jovens, lutar por mais oportunidades, e defender o legado de desenvolvimento que Gurupi merece”, afirmou Pedro em seu discurso.

Pedro Morais foi eleito nas eleições municipais de 2024 com uma expressiva votação, que refletiu o desejo por renovação política e maior representatividade no Legislativo municipal. Ele promete pautar seu mandato em temas como educação, inovação tecnológica, juventude, e empreendedorismo.

A diplomação marca o início de uma nova fase na trajetória de Pedro, que assume oficialmente o cargo em 1º de janeiro de 2025.