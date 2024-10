Pedro Morais entra para a história como o vereador mais jovem de Gurupi aos 23 anos, e estreia com 1.174 votos, alcançando o 2º lugar

Por Redação

Em um dos resultados impressionantes das eleições municipais de Gurupi, Pedro Morais, de apenas 23 anos, conquistou uma das vagas na Câmara Municipal, consolidando-se como um jovem promessa política na terceira maior cidade do Tocantins. Com 1.174 votos, Morais ficou em segundo lugar geral, sendo um dos mais votados e provando que sua campanha, marcada por propostas de renovação e compromisso com a população, ressoou fortemente com os eleitores.

“Cada voto que recebi representa um compromisso que assumi com a população. Estou aqui para ser a voz de Gurupi e para trabalhar incansavelmente pela nossa cidade”, declarou Pedro após a confirmação da sua vitória. Seu discurso alinhou-se ao tom de humildade e determinação que permeou toda a sua trajetória política até agora.

Gurupi, com mais de 87 mil habitantes, é um dos polos econômicos e políticos mais importantes do Tocantins. E a eleição de Pedro Morais, o vereador mais jovem da cidade, é vista por muitos como um reflexo da necessidade de inovação na política local, especialmente em um momento de tantas transformações sociais e econômicas.

A expectativa agora é alta. O jovem vereador terá a responsabilidade de representar um novo ciclo de debates no Poder Legislativo Municipal, focados em temas como desenvolvimento sustentável, educação, e oportunidades para a juventude. Ele promete não decepcionar. “Meu compromisso é com o futuro de Gurupi, e farei o possível para honrar a confiança que me foi depositada”, afirmou Pedro.