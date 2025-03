Pedro Morais Propõe Audiência Pública para Melhorias no Trânsito de Gurupi e discorda da destinação de R$ 2 Milhões do orçamento da AMTT para o Aeroporto.

Por Redação

O vereador Pedro Morais (PDT) está cobrando ações concretas para melhorar o trânsito de Gurupi e, para isso, apresentou um requerimento que solicita a realização de uma audiência pública com a Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT). O objetivo da audiência é discutir medidas para reduzir os acidentes no trânsito da cidade, além de apresentar dados atualizados sobre os índices de sinistros nos últimos quatro anos.

Em sua justificativa, Pedro Morais destacou a discrepância entre o orçamento destinado ao trânsito e a realidade das necessidades da cidade. “Não podemos aceitar que em um orçamento anual de mais de 800 milhões, sejam destinados apenas 7 milhões para o trânsito de Gurupi”, afirmou o vereador, enfatizando a necessidade de uma maior alocação de recursos para a melhoria das condições viárias e a segurança da população.

Morais também fez um alerta sobre a destinação de mais de 2 milhões de reais do orçamento da AMTT para o aeroporto da cidade, questionando se essa verba não poderia ser melhor aproveitada em áreas mais urgentes, como o sistema viário. “A segurança no trânsito é uma prioridade para a população e deve ser tratada com a mesma seriedade e investimento”, declarou.

Além disso, o vereador pediu informações detalhadas sobre o andamento do convênio entre o DNIT, o Estado e o Município, que visa implementar melhorias na infraestrutura viária de Gurupi. A audiência pública será uma oportunidade para que a população possa participar das discussões e cobrar ações efetivas para a melhoria do trânsito na cidade.

Com essa iniciativa, Pedro Morais reafirma seu compromisso com a segurança viária e a qualidade de vida dos gurupienses, buscando soluções que possam transformar o trânsito local em um sistema mais seguro e eficiente.