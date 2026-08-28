Pesquisa encomendada pela Fieto aponta empate técnico entre Dorinha e Vicentinho Júnior na disputa pelo governo do Tocantins

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, contratado por FIETO e TV Jovem Record, ouviu 1.504 eleitores em 70 municípios entre os dias 25 e 27 de agosto. Na estimulada para governador, Professora Dorinha aparece com 37,3% e Vicentinho Júnior com 35,5%.

Por Wesley Silas

A primeira rodada da pesquisa de intenção de voto para governador e senador no Tocantins, divulgada nesta sexta-feira (28), registra empate técnico entre Professora Dorinha e Vicentinho Júnior na disputa pelo Palácio Araguaia. O levantamento foi contratado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e pela TV Jovem Record, com execução do Instituto Paraná Pesquisas, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-02900/2026.

Votação estimulada para governador

No cenário estimulado, Professora Dorinha lidera com 37,3%, seguida por Vicentinho Júnior, com 35,5%. A diferença de 1,8 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,6 pontos, o que configura empate técnico. Em terceiro lugar aparece Laurez Moreira, com 7,6%, seguido por Ataídes de Oliveira, com 5,1%, Subtenente Luiz Carlos, com 1,6%, Du Pereira, com 1,2%, e Prof. Witer Naves, com 0,2%. Não souberam ou não opinaram 5,4%, e 6,1% declararam voto em nenhum, branco ou nulo.

Na votação espontânea, Professora Dorinha soma 19,5% e Vicentinho Júnior, 18,9%. O percentual de eleitores que não souberam ou não opinaram alcança 49,7%.

Segundo turno

No cenário de segundo turno entre Professora Dorinha e Vicentinho Júnior, o resultado também aponta empate técnico: Vicentinho Júnior tem 44,9% e Professora Dorinha, 44,4%. Brancos, nulos ou nenhum somam 5,9%, e 4,8% não souberam ou não opinaram.

Disputa pelo Senado

Para o Senado, Eduardo Gomes lidera a votação estimulada com 35,1%, seguido por Alexandre Guimarães, com 21,6%, e Gaguim, com 20,8%. Na sequência aparecem Ronaldo Dimas, com 16,0%, Vanderlei Luxemburgo, com 15,0%, Eli Borges, com 14,2%, e Paulo Mourão, com 14,0%. Os demais candidatos somam percentuais inferiores a 4%.

Avaliação do governo

A pesquisa também mediu a avaliação da administração do governador Wanderlei Barbosa. O governo é aprovado por 69,1% dos entrevistados e desaprovado por 27,5%. Na avaliação qualitativa, 17,4% classificam a gestão como ótima, 34,8% como boa, 29,5% como regular, 7,3% como ruim e 9,1% como péssima. Confira aqui a pesquisa.

Metodologia

O levantamento ouviu 1.504 eleitores em 70 municípios do Tocantins, entre os dias 25 e 27 de agosto. A amostra tem grau de confiança de 95% e margem de erro estimada de 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais. As entrevistas foram realizadas de forma presencial e domiciliar, com auditoria de no mínimo 30% dos questionários aplicados.

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