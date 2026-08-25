Pesquisa Quaest aponta Professora Dorinha na liderança para o Governo do Tocantins e disputa aberta ao Senado

Por Wesley Silas

A senadora Professora Dorinha (União Brasil) lidera a corrida pelo Governo do Tocantins com 37% das intenções de voto, seguida pelo deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), que registra 28%. Os dados constam na pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta terça-feira (25), encomendada pela TV Anhanguera. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-02161/2026, ouviu 804 eleitores entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Cenário para o Governo do Estado

Na modalidade estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados ao eleitorado, a pontuação do levantamento traz a seguinte configuração:

Professora Dorinha (União): 37%

Vicentinho Júnior (PSDB): 28%

Laurez Moreira (PSD): 7%

Ataídes Oliveira (Novo): 3%

Subtenente Luiz Carlos (Democrata): 2%

Professor Witer Naves (PSOL): 0%

Du Pereira (DC): 0%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Indecisos: 16%

O estudo indica consolidação parcial dos votos no estado: 51% dos entrevistados afirmam que a escolha atual é definitiva, enquanto 48% declaram que ainda podem alterar o posicionamento até o pleito, marcado para 4 de outubro.

Corrida pelas duas vagas no Senado

Na disputa para o Senado Federal — que em 2026 renovará duas vagas por unidade federativa —, a Quaest apontou estabilidade entre os primeiros colocados na pesquisa estimulada. O senador Eduardo Gomes registra 14%, seguido de perto pelo deputado federal Carlos Gaguim, com 13%, e por Paulo Mourão, que soma 9%.

O dado de maior relevância no cenário senatorial é o elevado percentual na pesquisa espontânea, na qual a lista de nomes não é apresentada: 86% dos eleitores locais declararam-se indecisos ou não souberam citar nenhum pré-candidato.

Impacto no cenário político regional

Os números divulgados sinalizam um eleitorado tocantinense fragmentado e em fase de definição, especialmente no tocante às vagas legislativas federais. O alto índice de indecisão espontânea para o Senado demonstra que o debate político sobre a representação do estado em Brasília ainda não se engajou na rotina da população. Da mesma forma, com quase metade dos eleitores abertos a mudar de voto para o Executivo estadual, a dinâmica das campanhas nos veículos de comunicação e a formação de alianças locais tendem a ser determinantes na fixação dos percentuais finais até o dia da votação.

(Com informações de dados da pesquisa Quaest/TV Anhanguera)