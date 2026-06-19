Pesquisa RealTime Big Data indica liderança de Dorinha Seabra na disputa pelo governo do Tocantins

Por Wesley Silas

A senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil) lidera as intenções de voto para o governo do Tocantins em todos os cenários testados pelo instituto RealTime Big Data, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 19. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ouviu 1.600 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho e aponta o deputado federal Vicentinho Júnior e o vice-governador Laurez Moreira nas posições seguintes.

Primeiros cenários estimulados

No principal cenário estimulado — quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados ao eleitor —, Dorinha Seabra concentra 33% das intenções de voto. O segundo cenário testado, sem as candidaturas de Kátia Abreu, Ataídes Oliveira e Witer Fonseca, mantém a configuração das três primeiras posições.

Pesquisa espontânea e simulações de segundo turno

Na modalidade espontânea, em que os nomes não são sugeridos, a senadora soma 9% das citações, seguida por Vicentinho Júnior, com 5%, e Laurez Moreira, com 4%.

Nas projeções de segundo turno, Dorinha Seabra vence os dois principais adversários:

Cenário 1:

Cenário A: Dorinha Seabra registra 48% contra 34% de Laurez Moreira.

Cenário B: Dorinha Seabra atinge 43% contra 37% de Vicentinho Júnior.

Cenário 2:

Em nota, a parlamentar declarou que recebe o resultado com responsabilidade e que os dados balizam a continuidade de suas agendas de trabalho pelo estado.

“Recebo esse resultado com gratidão e responsabilidade. Tenho dedicado meu trabalho a ouvir as pessoas, conhecer as demandas de cada região e buscar soluções para melhorar a vida dos tocantinenses. É isso que continuará guiando a nossa caminhada”, afirmou.

Expontânea:

Dados técnicos da pesquisa

O levantamento foi realizado por entrevistas telefônicas e possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob o protocolo TO-05379/2026 no TSE.

Análise Política

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Pesquisa RealTime Big Data indica liderança de Dorinha Seabra na disputa pelo governo do Tocantins

A senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil) lidera as intenções de voto para o governo do Tocantins em todos os cenários testados pelo instituto RealTime Big Data, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 19. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ouviu 1.600 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho e aponta o deputado federal Vicentinho Júnior e o vice-governador Laurez Moreira nas posições seguintes.

Primeiros cenários estimulados

No principal cenário estimulado — quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados ao eleitor —, Dorinha Seabra concentra 33% das intenções de voto. O segundo cenário testado, sem as candidaturas de Kátia Abreu, Ataídes Oliveira e Witer Fonseca, mantém a configuração das três primeiras posições.

Pesquisa espontânea e simulações de segundo turno

Na modalidade espontânea, em que os nomes não são sugeridos, a senadora soma 9% das citações, seguida por Vicentinho Júnior, com 5%, e Laurez Moreira, com 4%.

Nas projeções de segundo turno, Dorinha Seabra vence os dois principais adversários:

Cenário A: Dorinha Seabra registra 48% contra 34% de Laurez Moreira.

Cenário B: Dorinha Seabra atinge 43% contra 37% de Vicentinho Júnior.

Em nota, a parlamentar declarou que recebe o resultado com responsabilidade e que os dados balizam a continuidade de suas agendas de trabalho pelo estado.

Dados técnicos da pesquisa

O levantamento foi realizado por entrevistas telefônicas e possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob o protocolo TO-05379/2026 no TSE.

Consolidação do nome de Dorinha Seabra

Os números refletem a consolidação do nome de Dorinha Seabra a partir de seu mandato no Senado, mas o alto índice de indecisos na pesquisa espontânea demonstra que o cenário ainda é de pré-campanha. A fragmentação das forças governistas e de oposição — ilustrada pela proximidade entre Vicentinho e Laurez — indica que a costura de alianças partidárias nos próximos meses será o fator determinante para definir a viabilidade de uma terceira via ou a polarização da disputa no Tocantins.