Pesquisa RealTime Big Data: Laurez Moreira cresce 4% e atinge 22% no Tocantins e encosta em Vicentinho; Dorinha lidera com 35%

Por Wesley Silas A nova rodada da pesquisa RealTime Big Data para o Governo do Tocantins, divulgada nesta sexta-feira (19), indica a senadora Professora Dorinha (União Brasil) na liderança com 35% das intenções de voto no cenário estimulado. O levantamento destaca a evolução do vice-governador Laurez Moreira (PSD), que cresceu quatro pontos percentuais em relação a março e atingiu 22%, aproximando-se do pré-candidato tucano, Vicentinho Júnior, que registra 25% da preferência do eleitorado.

Crescimento de Laurez Moreira e aproximação do segundo colocado

O avanço de Laurez Moreira, que subiu de 18% em março para 22% em junho, altera a configuração da disputa pelo segundo lugar. Com a margem de erro da pesquisa de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o vice-governador está tecnicamente empatado com o deputado federal Vicentinho Júnior, que aparece com 25%.

Este crescimento de quatro pontos percentuais coincide com o período em que Laurez intensificou agendas de trabalho no interior do estado, realizando reuniões com lideranças políticas locais e representantes do setor produtivo.

Em declaração, o vice-governador atribuiu o resultado ao diálogo constante nos municípios e à apresentação de propostas de desenvolvimento econômico. Laurez afirmou receber os números com cautela, destacando a necessidade de continuidade do trabalho de pré-campanha. Evolução das Intenções de Voto – Laurez Moreira (RealTime Big Data)

Metodologia do levantamento eleitoral

A pesquisa RealTime Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho de 2026. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número TO-05379/2026.

Impacto político e social