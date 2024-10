Pesquisa Veritá/FIETO: Faltando 10 dias para o segundo turno, Eduardo Siqueira consegue vantagem de 14,4% na frente de Janad Valcari

Por Redação

A primeira pesquisa do instituto Veritá, contratada pela FIETO (Federação das Indústrias do Estado do Tocantins) e divulgada nesta quinta-feira, dia 17, a dez dias das eleições do segundo turno, revela liderança de Eduardo Siqueira Campos (Podemos) com significativa vantagem sobre a segunda colocada, Janad Valcari, candidata do PL. Na pesquisa espontânea, onde o eleitor menciona o candidato sem apresentação prévia dos nomes, Eduardo Siqueira Campos registra 57,2% dos votos válidos, enquanto Valcari aparece com 42,8%.

Além das intenções de voto, a pesquisa também avaliou a percepção de vitória entre os eleitores de Palmas. Questionados sobre quem acreditam que vencerá a eleição, 59,8% indicaram Eduardo Siqueira como o provável vencedor.

Outro dado relevante é o grau de convicção dos eleitores. O levantamento mostra que 80,2% dos entrevistados afirmam que sua escolha é definitiva, com apenas 0,6% admitindo a possibilidade de mudar de ideia.

No primeiro turno, os resultados do Instituto Veritá corresponderam de forma muito próxima ao que foi observado nas urnas.

Apoios Políticos

A influência dos apoios políticos também foi examinada. A declaração recente da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro — “Quem votou 45 no primeiro turno, agora vota 20!” — demonstra sua influência no processo eleitoral. A pesquisa indica que o apoio de Cinthia é visto positivamente por 33% dos eleitores, enquanto 16,7% o percebem negativamente.

Por outro lado, o apoio do governador Wanderlei Barbosa a Janad Valcari foi considerado indiferente por 49,7% dos eleitores.

Registro na Justiça Eleitoral

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número TO-03481/2024 e entrevistou 1010 eleitores entre os dias 12 e 16 de outubro, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira a íntegra da pesquisa.