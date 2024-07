Pisoni diz que passou da hora de Gurupi ter Guarda Municipal Civil Armada

Da redação

Em Gurupi, somente neste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) já registrou 4.129 crimes cometidos. O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), defende que uma das maneiras de reduzir esse número é implementar uma Guarda Municipal Civil Armada no município. “Gurupi precisa de uma Guarda Municipal. Palmas, Araguaína, Porto Nacional e Colinas já têm. Por que ainda não fizemos aqui? A Polícia Militar não mede esforços para fazer um trabalho de excelência, mas é preciso ter um reforço na segurança”, justificou.

Cristiano detalhou o tipo de reforço que a Guarda Municipal dará e enfatizou a importância do concurso e capacitação desses profissionais. “A Guarda Civil Armada vai cuidar do patrimônio público, vigiar nossas praças, escolas, creches e unidades de saúde, além de ajudar no combate à bandidagem. Minha proposta é investir na formação de uma Guarda composta por homens e mulheres concursados, treinados e bem equipados, porque somente dessa maneira garantimos um trabalho seguro, de qualidade e que valorize esses profissionais”, destacou.

Garantindo que irá dar a devida atenção à segurança da cidade, o pré-candidato mencionou situações corriqueiras que colocam a população em risco. “É inadmissível que nossas famílias se sintam inseguras ao frequentar uma praça ou levar os filhos à escola. Casos de vandalismo, furtos em áreas públicas e violência nas proximidades de unidades públicas são problemas que poderiam ser mitigados com a presença constante de uma Guarda Municipal bem preparada. Meu compromisso é garantir que todos os cidadãos de Gurupi possam viver, trabalhar e aproveitar a cidade com segurança e tranquilidade”, afirmou.