Pisoni na pasta Captação de Investimentos: cartada técnica para projetar e acelerar parcerias no governo de Vicentinho

Por Portal AtitudeTO – Redação

O empresário Cristiano Pisoni assumiu o comando da Secretaria de Captação de Projetos, Investimentos e Parcerias do Governo do Tocantins. Radicado em Gurupi desde 1984 e com trajetória consolidada no setor privado e no associativismo comercial, Pisoni foi nomeado pelo Executivo estadual para liderar a atração de capital privado, a captação de recursos junto a órgãos de fomento e a estruturação de projetos de desenvolvimento econômico para o estado.

Perfil técnico e histórico empresarial

Formado em Administração de Empresas pela Ulbra Palmas em 1997 e com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getulio Vargas (FGV) concluído em 2017, Pisoni atua no mercado corporativo há quase três décadas. Seu portfólio de negócios engloba os setores de comércio, serviços, franquias e, desde 2010, o agronegócio.

No âmbito da representação institucional, o gestor preside o Sindicato do Comércio Varejista do Tocantins (Sicovar-TO) e compõe as diretorias da Fecomércio-TO e do Sindipostos-TO.

Essa atuação no sindicalismo patronal garantiu-lhe interlocução contínua entre a iniciativa privada e o poder público nas pautas econômicas regionais.

Desafios na atração de investimentos e projetos estruturantes

A Secretaria de Captação de Projetos e Investimentos atua como ponte estratégica entre o governo e o mercado financeiro.O principal desafio da gestão de Pisoni será converter o conhecimento do ambiente de negócios privado em entregas de interesse público.

Entre as prioridades técnicas da pasta sob sua gestão estão:

Estruturação de projetos viáveis: Formatar propostas de infraestrutura e logística com rigor fiscal e viabilidade econômica para atrair bancos de fomento e parceiros privados.

Articulação de investimentos regionais: Dar vazão às demandas do interior do estado, com destaque para a região sul do Tocantins e o polo de Gurupi, descentralizando a atração de indústrias e a geração de empregos.

Desburocratização de parcerias: Facilitar os processos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões para acelerar obras e serviços estaduais.

Reflexos institucionais

A nomeação de Cristiano Pisoni atende a uma dupla função estratégica no cenário político tocantinense. De um lado,acena ao setor produtivo e empresarial com um perfil pragmático e técnico no primeiro escalão. De outro, consolida o peso político de Gurupi no governo estadual. No entanto, a incorporação de lideranças do interior exige resultados céleres: a pasta precisará demonstrar