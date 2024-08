PL lança candidato a prefeito em Dueré e partido busca apoio de Wanderlei Barbosa

O Partido Liberal de Dueré confirmou nessa segunda-feira, 6, a candidatura do vereador Pedim da Saúde (PL) à prefeitura, com Alailson Guimarães (PL) como vice na chapa. A dupla conta com o apoio do atual gestor do município, Valdení Carvalho, que não pode ir à reeleição. O grupo avisou ainda que poderá ter o apoio do governador do estado, Wanderlei Barbosa, com articulação sendo feita pelo senador Eduardo Gomes.

“Podem ter certeza que aqui tem um cara honrado e com coragem para trabalhar. Minha coragem é infinita. É por isso que estou aqui. Não tenho medo de desafios”, afirmou o candidato.