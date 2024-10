PL Mulher Tocantins celebra crescimento de 150% no número de vereadoras eleitas e destaque expectativa de vitória de Janad em Palmas

Por Redação

O PL Mulher Tocantins, segmento do Partido Liberal (PL) no estado, comemora um marco importante nas eleições municipais de 2024, com um aumento expressivo de 150% no número de vereadoras eleitas, que passou de 8 em 2020 para 20 neste ano. Esse crescimento reflete não apenas o compromisso do partido com a inclusão feminina, mas também uma resposta à demanda por uma representação mais equitativa na política local.

A presidente do PL Mulher Tocantins, Nilmar Ruiz, ex-prefeita de Palmas e ex-deputada federal, destacou a importância deste avanço.

“O fortalecimento da presença feminina na política é essencial para que possamos trazer à tona as questões que realmente importam para a sociedade. A diversidade de vozes e experiências enriquece a gestão pública e garante que as necessidades de todos os cidadãos sejam ouvidas. É importante ressaltar que nosso segmento não busca rivalizar com os homens, mas sim promover uma união de forças”, afirmou.

Nilmar pontua que há também grande expectativa pela eleição de Janad Valcari (PL) no segundo turno na Capital. No último dia 5 de outubro, ela obteve a primeira colocação, recebendo 39,22% dos votos válidos, ou seja, 62.126 votos. “Cada eleição é uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso com a igualdade. No PL Mulher, acreditamos que as mudanças começam com a participação ativa e decidida das mulheres em todas as esferas da política”, afirmou.

Vinda de Michelle impulsionou candidaturas

Nilmar também mencionou o impacto positivo da visita da Presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro a Palmas, em um evento realizado no dia 8 de junho, que contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A presença dela foi inspiradora e impulsionou as candidaturas femininas do nosso partido. O encontro trouxe uma forte mensagem de incentivo à participação ativa das mulheres na política, ressaltando tanto a suavidade quanto a determinação que elas trazem para o cenário político”, afirmou.

Número de mulheres eleitas cresce no TO

Um balanço do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) divulgado após as eleições mostra que o número de mulheres que conquistaram cargos eletivos neste pleito cresceu 19,64% em comparação a 2020, passando de 280 para 355 eleitas.

Do total de mulheres eleitas, 25 (7,46% das mulheres eleitas) vão comandar o executivo e 36 (10,75%) serão vice-prefeitas; enquanto 274 (81,79%) irão para as câmaras. Também para o cargo de prefeito foram eleitos 112 (8,92% dos homens eleitos) homens, 101 (8,04%) para a função de vice-prefeito; e 1.043 (83,04%) vereadores do gênero masculino.