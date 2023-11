Polícia Militar apreende armas de fogo e munições na região sul do estado

da redação

Na manhã deste domingo, a Polícia Militar, durante bloqueio policial especializado na TO-374 km 005, município de Gurupi, prendeu três homens, três armas de fogo e 23 munições.

A primeira abordagem foi feita a um homem de 57 anos que conduzia um FIAT TORO, cor vermelha com placa de Palmas/TO. Em busca veicular, foi localizado no interior do veículo uma espingarda marca CBC, de Calibre 28, municiada com uma munição e mais oito munições foram encontradas no veículo. O condutor não possui documentação do armamento.

A segunda abordagem foi realizada a um condutor de 54 anos que conduzia um VW Saveiro, cor Prata, placa de Alvorada/TO. Foi localizado no interior do veículo um Revolver sem marca e numeração visível, de fabricação Argentina, calibre 22 municiado com dez munições intactas. o condutor não possui documentação do armamento.

A terceira abordagem foi feita a um condutor de 30 anos que conduzia um VW Saveiro, cor branca, placa de Trindade/GO. Após revista pessoal foi localizado uma garrucha de fabricação artesanal, calibre 22 municiada com duas munições. O condutor não possui documentação do armamento.

diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos condutores, que foram encaminhados juntamente com os objetos apreendidos à Central de flagrantes de Gurupi/TO para providências cabíveis.