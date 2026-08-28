Porto Nacional: Em reduto de Vicentinho, Dorinha consolida apoio de 11 vereadores

Acompanhados do prefeito Ronivon, os parlamentares destacaram a confiança no trabalho da candidata, que já destinou mais de R$ 112 milhões para obras e serviços no município e em Luzimangues

Por Redação

Onze vereadores de Porto Nacional declararam apoio à candidatura da Professora Dorinha (União Brasil) ao Governo do Tocantins. Em vídeo divulgado nesta sexta-feira, 28, os parlamentares, ao lado do prefeito Ronivon Maciel (União Brasil), pediram o voto dos portuenses em Dorinha no dia 4 de outubro e destacaram sua atuação no município, que já recebeu mais de R$ 112 milhões em recursos destinados ao longo de seus mandatos. Com os 11 vereadores, Dorinha passa a contar com o apoio de 73% do Legislativo Municipal da cidade.

Manifestaram apoio a Dorinha os vereadores Rosângela Mecenas (União Brasil), Nassa Silva (União Brasil), Suleima Cristina (Republicanos), Diva Cardoso (Republicanos), Flaviane Virlim (PSDB), Miúdo do Povo (União Brasil), João Justino (União Brasil), Geilson (União Brasil), João Leite (MDB), Júnior de Cesário (PSDB), e Silvaney Rabelo (PRD).

Representantes de diferentes partidos, eles destacaram a trajetória da candidata e os resultados de sua atuação em Porto Nacional. “Sou mulher, vereadora de Porto Nacional, apoio a Professora Dorinha e sou 44”, declarou Rosângela Mecenas. Diva Cardoso também destacou sua escolha: “Sou vereadora e sou 44. Sou Professora Dorinha”.

“Peço o seu apoio e a sua confiança na Professora Dorinha, porque conhecemos o seu trabalho. No dia 4 de outubro, é 44”, afirmou Ronivon, acompanhado pelos parlamentares.

Mais de R$ 112 milhões para Porto Nacional

O apoio do grupo também tem como base a presença de Dorinha no desenvolvimento do município. Ao longo de seus mandatos, a senadora destinou mais de R$ 112 milhões para Porto Nacional e o distrito de Luzimangues.

Os recursos financiaram obras e serviços nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e cultura, com investimentos que chegaram às comunidades urbanas e rurais. Para as lideranças, esse histórico mostra que Dorinha conhece as necessidades de Porto Nacional e tem capacidade para ampliar as entregas como governadora.