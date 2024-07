Pré-candidato a vereador denuncia agressão em Gurupi: União Brasil emite Nota de Repúdio

Por Redação



O União Brasil de Gurupi emitiu uma nota de repúdio após o pré-candidato a vereador, Walisson Félix, ser vítima de agressões físicas e verbais na tarde da última quarta-feira, 24, no setor Santa Cruz, em Gurupi.

Segundo o relato, Félix estava transitando pelo bairro quando se deparou com um grupo de pessoas, associadas ao pré-candidato Eduardo Fortes, distribuindo verduras em plena campanha eleitoral. Ao tentar registrar as distribuições em vídeo, Félix foi abordado por Paulo Sérgio Mickoczake, que alegou ser proibida a filmagem das ações realizadas no local.

A situação escalou rapidamente quando Mickoczake, além de intimidar verbalmente Félix, desferiu um soco contra o pré-candidato. Em resposta ao incidente, Walisson Félix dirigiu-se à delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência, buscando assegurar sua segurança e integridade física diante da agressão sofrida.

Confira a íntegra do Boletim de Ocorrência.

A presidente do União Brasil de Gurupi, Josi Nunes, em nota oficial, condenou veementemente o ataque. “O União Brasil de Gurupi repudia este e qualquer outro ato de agressão e reafirma o compromisso com uma campanha limpa, pacífica, contra a compra de votos e alicerçada em propostas que visam a melhoria da qualidade de vida das pessoas que aqui vivem”, declarou Nunes.

O caso levanta questões importantes sobre a segurança e a ética nas campanhas eleitorais, ressaltando a necessidade de condutas pautadas pelo respeito e legalidade durante o período eleitoral.

