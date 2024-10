Prefeita Cinthia manifesta apoio para Eduardo Siqueira: “O futuro de Palmas está em jogo”

da redação

Na noite desta terça-feira, 15, o PSDB, liderado pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, anunciou seu apoio oficial ao candidato a prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos). Em discurso , Cinthia destacou a importância deste momento político para a capital, classificando-o como “único” e uma oportunidade de reconstruir os capítulos de Palmas

“Nosso partido cresceu de 7% para 28%, conquistando quase 45 mil votos, e seguimos firmes para garantir que Palmas continue avançando com projetos robustos e sustentáveis, onde a população será a prioridade. Agradeço imensamente aos partidos aliados e suas militâncias por fortalecerem esse grande projeto nas eleições de 2024, que é um grande projeto politico de estado e não somente de governo. Agora, pedimos àqueles que confiaram no 45 no primeiro turno que votem 20 no dia 27 de outubro, pois o futuro de Palmas está em jogo, e Eduardo Siqueira representa o caminho certo”, disse.