Prefeita de Gurupi responde Laurez Moreira e reforça “compromisso com campanha limpa e respeitosa”

Por Wesley Silas

Em uma nota à imprensa, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), respondeu às críticas do ex-prefeito e atual vice-governador, Laurez Moreira (PDT); principal apoiador do seu adversário, o pré-candidato a prefeito, deputado Eduardo Fortes (PSD) e reafirmou seu compromisso com uma pré-campanha baseada em respeito e verdade. A gestora destacou que esses princípios são inegociáveis em sua trajetória política e pessoal.

“Em minha vida sempre valorizei o respeito e a verdade. Esses princípios não são negociáveis para mim. Venho fazendo uma pré-campanha limpa, sem ataques e focada em continuar transformando Gurupi”, afirmou Josi Nunes. A prefeita criticou seus adversários por optarem por ataques pessoais em vez de apresentar propostas que beneficiem a população gurupiense.

Josi Nunes também comentou sobre sua trajetória e dedicação à cidade, enfatizando o reconhecimento da população pelo seu trabalho. “Acredito que a população reconhece o trabalho exemplar que venho realizando na cidade, e isso, muito antes do meu mandato como prefeita. Estou dedicada a seguir em frente, ampliando projetos e ações que proporcionam mais qualidade de vida e oportunidades de crescimento aos gurupienses.”

Sobre as recentes críticas do vice-governador, a prefeita respondeu com respeito e destacou a importância de focar em projetos construtivos. “Respeito a opinião do vice-governador, mas o que realmente enriquece o debate são as ideias e propostas, e não os ataques pessoais.”

Josi Nunes concluiu a nota reafirmando seu objetivo de continuar trabalhando pelo bem-estar das famílias de Gurupi. “Meu foco é continuar construindo uma cidade cada vez melhor para todos,” finalizou a prefeita.

A mensagem de Josi Nunes é um apelo para que o debate político se concentre em ideias construtivas, refletindo a essência da Democracia e o verdadeiro espírito de servir à população.

Confira a nota:

NOTA

Gurupi, 04 de julho de 2024

“Em minha vida sempre valorizei o respeito e a verdade. Esses princípios não são negociáveis para mim. Venho fazendo uma pré-campanha limpa, sem ataques e focada em continuar transformando Gurupi. Ao contrário dos adversários que preferem me atacar ao invés de apresentarem propostas que beneficiem a população, mantenho meu compromisso com o que realmente importa, as famílias da nossa Gurupi.

Respeito a opinião do vice-governador, mas acredito que a população reconhece o trabalho exemplar que venho realizando na cidade, e isso, muito antes do meu mandato como prefeita. Estou dedicada a seguir em frente, ampliando projetos e ações que proporcionam mais qualidade de vida e oportunidades de crescimento aos gurupienses.

A Democracia permite diferentes pontos de vista e opiniões, mas o que realmente enriquece o debate são as ideias e propostas, e não os ataques pessoais. Como representante do governo estadual, que decide as ações de interesse dos municípios tocantinenses, trato o vice-governador com o devido respeito. Meu foco é continuar construindo uma cidade cada vez melhor para todos.”

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi