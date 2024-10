Prefeita Josi Nunes articula base de apoio na Câmara para 2025 e já tem nomes da oposição, revela fonte

da redação

Segundo informações obtidas pelo Portal Atitude de uma fonte confiável, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, já estaria em avançadas negociações para consolidar uma base sólida na Câmara Municipal em 2025. A articulação inclui vereadores da oposição que, com acordos políticos em andamento, devem migrar para a base de apoio da prefeita no próximo ano.

Conforme a fonte, parte desse arranjo envolve o partido Republicanos, que já teria selado um acordo com Josi Nunes. No pacote, estão os nomes da vereadora Débora Ribeiro e do novato Walter Coelho, que devem integrar a base da prefeita no próximo ano. Ambos são vistos como peças-chave na articulação política que busca fortalecer a administração municipal e garantir o controle da presidência da Câmara em 2025.

Além de Débora Ribeiro e Walter Coelho, outros vereadores que atualmente estão em partidos de oposição também estão cotados para compor a base aliada de Josi Nunes. Entre eles, destacam-se Rodrigo Ferreira, do Progressistas (PP), Marilis, do PDT, e Rodrigo Maciel, do PSD. Esses nomes somariam forças ao grupo político da prefeita, formando uma base ampla e coesa para garantir estabilidade à gestão.