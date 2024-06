Prefeita Josi Nunes defende secretário e servidores engajados na materialização das obras avaliadas em R$ 200 milhões

Em resposta ao editorial do Portal Atitude intitulado: “Reeleição sob pressão: Opositores evitam atacar a prefeita Josi Nunes e focam nas debilidades de parte da equipe e recursos travados”, a prefeita e pré-candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), expressou concordância e discordância com a publicação.

Por Wesley Silas

Josi Nunes destacou que parte do editorial menciona o “desgaste visível de parte de sua equipe na opinião dos gurupienses”. “Suas palavras vêm colaborar com os levantamentos que temos feito na cidade, que demonstram o crescimento constante da aprovação da nossa gestão, um crescimento consistente e objetivo, alicerçado nos resultados que temos apresentado e no trabalho que estamos desenvolvendo visando o desenvolvimento de Gurupi e a melhoria da qualidade de vida da nossa gente”, afirmou a gestora.

No texto divulgado nesta segunda-feira, 03, a prefeita acrescentou que concorda quanto ao destaque dado à “força e a credibilidade em Gurupi”. “Isso é fruto de muitas décadas de dedicação ao nosso povo e a um trabalho sério e honesto em favor da nossa gente. E eu fico muito feliz em ver toda essa atuação reconhecida.”

Por outro lado, Josi Nunes discordou de algumas críticas, que considerou “contradições que a própria oposição apresenta ao tentar emplacar uma narrativa que não se sustenta”. “Ora, se conseguimos captar quase R$ 200 milhões, estamos fazendo o maior programa de recuperação asfáltica da história da nossa cidade, o maior volume de praças, estamos licitando a rodoviária, reformando escolas, postos de saúde, ampliando a policlínica e a clínica da mulher, retornamos o transporte público e a população vendo tudo isso acontecendo na cidade, preciso discordar sobre travamento da gestão. Devido ao grande volume de projetos licitados, é comum que empresas interessadas apresentem recursos nos editais, no entanto, as obras estão acontecendo e mesmo as licitações têm ocorrido normalmente”, argumentou.

Dedicação da Equipe

A prefeita também ressaltou o empenho de sua equipe de “secretários e servidores engajados em fazer o melhor por nossa cidade”. “Ninguém faz nada sozinho. Por isso, investimos nos nossos servidores, trabalhamos para manter nossa equipe motivada, e os resultados estão aí para todos verem. Vamos seguir trabalhando cada vez mais. Ainda temos muito o que fazer, pois a população de Gurupi me elegeu para uma gestão de quatro anos e trabalhar é o que faço todos os dias desse mandato”, concluiu.

Em resumo, a prefeita Josi Nunes defendeu a eficácia de sua gestão e a dedicação de seus servidores, reiterando que sua equipe está comprometida em levar adiante diversas obras e melhorias para a cidade de Gurupi, contrariando as críticas de paralisação dos recursos.

Confira a íntegra da nota:

Caro jornalista Wesley Silas,

Ao ler seu editorial nesta segunda-feira, 03, quero concordar com você quando cita sobre a nossa força e a nossa credibilidade em Gurupi. Isso é fruto de muitas décadas de dedicação ao nosso povo e a um trabalho sério e honesto em favor da nossa gente. E eu fico muito feliz em ver toda essa atuação reconhecida.

Suas palavras vêm colaborar com os levantamentos que temos feito na cidade, que demonstram o crescimento constante da aprovação da nossa gestão, um crescimento consistente e objetivo, alicerçado nos resultados que temos apresentado e no trabalho que estamos desenvolvendo visando o desenvolvimento de Gurupi e a melhoria da qualidade de vida da nossa gente.

Discordo também de alguns pontos que, ao meu ver são contradições que a própria oposição apresenta ao tentar emplacar uma narrativa que não se sustenta. Ora, se conseguimos captar quase R$ 200 milhões, estamos fazendo o maior programa de recuperação asfáltica da história da nossa cidade, o maior volume de praças, estamos licitando a rodoviária, reformando escolas, postos de saúde, ampliando a policlínica e a clínica da mulher, retornamos o transporte público e a população vendo tudo isso acontecendo na cidade, preciso discordar sobre travamento da gestão. Devido o grande volume de projetos licitados, é comum que empresas interessadas apresentem recursos nos editais, no entanto, as obras estão acontecendo e mesmo as licitações tem ocorrido normalmente.

Para isso, eu conto com a dedicação de toda uma equipe de secretários e servidores engajados em fazer o melhor por nossa cidade. Ninguém faz nada sozinho. Por isso investimos nos nossos servidores, trabalhamos para manter nossa equipe motivada e os resultados estão aí para todos verem. Vamos seguir trabalhando cada vez mais, ainda temos muito o que fazer, pois a população de Gurupi me elegeu para uma gestão de quatro anos e trabalhar é o que faço todos os dias desse mandato.

Muito obrigada e estou sempre a disposição para conversarmos sobre o melhor para Gurupi.

Um abraço,

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi