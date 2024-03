Prefeita Josi Nunes diz que houve equívoco em sua fala sobre apoio do senador Eduardo Gomes

Por Wesley Silas

A prefeita Josi Nunes (UB) afirmou que houve um equívoco na interpretação da sua fala ao Portal Atitude sobre apoio do senador à sua campanha. “Eu não disse que o senador iria apoiar o Eduardo Fortes (PSD); mas que tive informações da possibilidade do PL ir para o grupo do Eduardo Fortes pela imprensa e que eu não tinha conseguido falar com o senador; mas que desde o ano passado o grupo do Oswaldo Stival procurou o senador. Eu nunca disse que o senador tinha dito para mim que iria apoiar o Eduardo Fortes”, reiterou a prefeita.

Segundo a prefeita o grupo do empresário Oswaldo Stival teria procurado o PL, mas “o senador não teria dado nenhuma decisão”.