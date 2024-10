Prefeita Josi Nunes parabeniza Eduardo Siqueira Campos pela eleição como prefeito de Palmas

Por Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, parabenizou nesta segunda-feira, 28, o prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, pela vitória na capital tocantinense. Em uma nota de congratulações, Josi destacou a importância de líderes que se dedicam ao bem-estar da população e ressaltou sua confiança na capacidade de Eduardo para guiar a capital em direção ao progresso e à inovação.

Josi ressaltou que a trajetória de Eduardo Siqueira Campos é marcada por uma atuação política comprometida com o povo tocantinense e que essa experiência será fundamental para conduzir Palmas a um futuro de crescimento. A prefeita reforçou ainda que acredita na construção de uma região mais harmoniosa e próspera com Eduardo na liderança da capital, colocando-se à disposição para futuras colaborações entre as gestões municipais.

Confira, na íntegra, a nota da prefeita Josi Nunes:

> Eduardo Siqueira Campos,

Parabenizo pela eleição na nossa querida capital. Este é um momento de celebração para todos nós, pois a escolha de um líder comprometido com o bem-estar da população é fundamental para o progresso e desenvolvimento da cidade.

Eduardo, sabemos que sua trajetória política e seu trabalho incansável em favor do povo de Tocantins são provas de sua dedicação e responsabilidade. Estou confiante de que sob sua liderança, Palmas alcançará novos patamares de crescimento, inclusão e inovação.

Que seu mandato seja repleto de realizações e que juntos possamos construir uma região mais próspera e harmoniosa. Estou à disposição para colaborarmos em prol do nosso estado e do nosso povo.

Parabéns mais uma vez e sucesso em sua nova jornada!

Atenciosamente,

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi