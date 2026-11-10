Prefeito de Araguaína elogia Max Fleury, mas evita confirmar apoio a candidatura

Por Wesley Silas

O prefeito Wagner Rodrigues (União Brasil) foi questionado pela imprensa local, nesta terça-feira, 10, sobre uma possível candidatura do presidente da Câmara Municipal, Max Fleury (MDB), à prefeitura. A declaração foi dada durante a apresentação do projeto da nova loja da Havan no município. Rodrigues classificou o vereador como “totalmente habilitado” ao cargo, mas não confirmou apoio e tratou a sucessão como processo em aberto. A fala serve como aval institucional, mas não como lançamento de candidatura

O que disse o prefeito

Wagner Rodrigues elogiou a atuação de Max Fleury na presidência da Câmara e o classificou como aliado da gestão. Em seguida, fez a ressalva de que a condição de candidato não decorre apenas do desempenho administrativo.

“O Max tem feito um bom trabalho, um excelente trabalho à frente da Câmara de Vereadores. Muito responsável, companheiro da gestão. Está totalmente habilitado, como qualquer outro cidadão, mas o Max tem o seu diferencial, não tenho dúvida. Isso é uma construção”, afirmou.

Leitura política

A formulação tem dois movimentos. O primeiro é o reconhecimento público do aliado, com adjetivos que reforçam a parceria institucional entre Executivo e Legislativo. O segundo é a ausência de qualquer compromisso: ao dizer que “isso é uma construção”, o prefeito desloca a decisão para um terreno futuro, sem prazo e sem nome.

O trecho também revela um cuidado adicional. Ao mencionar vereadores e empresários como nomes em movimentação, Wagner Rodrigues evita tratar a sucessão como disputa restrita ao campo político-partidário e mantém aberto o leque de interlocutores.

Companheiro da gestão

A declaração ocorre em evento de anúncio de investimento privado no município, ambiente que costuma atrair a imprensa e favorece perguntas sobre o calendário eleitoral. A menção a Max Fleury como “companheiro da gestão” indica continuidade na relação entre os dois poderes, mas não equivale a transferência de apoio eleitoral.

A fala serve como aval institucional, mas não como lançamento de candidatura

O elogio sem compromisso é o recurso mais comum de quem ainda não quer escolher lado. Ao mesmo tempo em que preserva a aliança com o presidente da Câmara, o prefeito mantém aberta a possibilidade de outro arranjo — inclusive de um nome próprio ou de um acordo com outras forças políticas. Para Max Fleury, a fala serve como aval institucional, mas não como lançamento de candidatura. A sucessão em Araguaína, portanto, segue sem definição pública, e o silêncio sobre prazos e critérios é, por ora, o dado mais relevante da declaração.