Prefeito de Araguaína tem sua candidatura à reeleição confirmada pela Justiça Eleitoral

Por Redação

A Justiça Eleitoral aceitou o registro da candidatura de Wagner Rodrigues (União Brasil) à reeleição para a prefeitura de Araguaína-TO pela coligação “Araguaína Caminha pra Frente”. De acordo com a decisão, Wagner e seu vice, Israel Guimarães (MDB) estão aptos a concorrer à eleição municipal marcada para o dia 6 de outubro. Os dois têm ficha limpa e estão habilitados a pedir a confiança da população.

Segundo o juiz eleitoral Deusamar Alves Bezerra, todas as condições legais para o registro da candidatura foram cumpridas, além dos demais requisitos legais descritos na Res. TSE nº 23.609/2019.

“No caso tratado nos autos, não houve impugnação e foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado, verificadas a regularidade da situação jurídica dos órgãos partidários coligados, em Araguaína; da comprovação da legitimidade do subscritor do pedido constante do DRAP; a regularidade da Ata Convencional e demais requisitos legais descritos na Res. TSE nº 23.609/2019, é caso de deferimento do pedido. POSTO ISSO, DEFIRO o pedido de registro da Coligação ARAGUAÍNA CAMINHA PRA FRENTE (MDB, PODE, PL, PRD, UNIÃO, Federação PSDB CIDADANIA, PSD), para os cargos de prefeito e vice-prefeito, para as eleições municipais de 2024, no município de ARAGUAÍNA/TO, por meio dos seus candidatos”, determinou o juiz Deusamar Alves Bezerra.

Prefeito ficha limpa

A Justiça Eleitoral também analisou e aprovou o histórico de Wagner Rodrigues e seu vice, Israel Guimarães em relação a possíveis débitos com a justiça, com base na Lei da Ficha Limpa. O objetivo é impedir o acesso de pessoas condenadas por crimes na Justiça a acessarem a administração pública, barrando candidatos que tenham sido investigados e considerados culpados de concorrerem a um cargo eletivo.