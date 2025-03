Prefeito de Cariri destaca a importância da municipalidade na eleição da ATM ao avaliar a atuação do prefeito de Cristalândia, Big Jow, como novo presidente da entidade

Por Wesley Silas

Com chapa única, o prefeito de Cristalândia, Big Jow, está sendo referendado hoje como presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

“Acredito no poder do municipalismo e na importância da união entre os gestores para fortalecer nossas cidades. Por isso, participei da eleição da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), uma entidade fundamental na defesa dos interesses dos municípios e no avanço das políticas públicas em nosso estado”, avaliou o prefeito de Cariri, Elton Moreira.

Intitulada União Municipalista, a chapa encabeçada pelo prefeito de Cristalândia, Big Jow, foi a única registrada junto à comissão eleitoral da entidade, no dia 12 de março, última data para registro dos interessados.

”A ATM tem um papel essencial na luta por mais investimentos, recursos e melhorias para as cidades tocantinenses, garantindo que as demandas locais sejam ouvidas e atendidas. Fortalecer essa entidade é fortalecer cada município, e Cariri do Tocantins faz parte desse movimento de crescimento e desenvolvimento”, disse o prefeito de Cariri.

Em seguida completou: “Reafirmo meu compromisso com a união e o progresso da nossa cidade e de todo o Tocantins. Juntos, vamos continuar trabalhando por um futuro melhor para nossa população, com mais oportunidades e qualidade de vida!”, arrematou.