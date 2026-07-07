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terça-feira, 7 julho

Política

Prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira, declara apoio a Ronaldo Dimas ao Senado

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da redação

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira, anunciou publicamente seu apoio ao deputado federal Ronaldo Dimas na disputa por uma vaga ao Senado. O anúncio foi feito na semana passada e marca um alinhamento político importante para as eleições de 2026.

Segundo o prefeito, Ronaldo Dimas tem trajetória e experiência para representar o estado na Casa Alta. “Ronaldo foi um grande parceiro do meu pai Siqueira Campos, disputaram uma eleição juntos e tem todos os requisitos de um senador”, afirmou Eduardo Siqueira. A declaração reforça a ligação histórica entre as famílias e sinaliza a estratégia do grupo político para as próximas eleições.

Prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira, declara apoio a Ronaldo Dimas ao Senado
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