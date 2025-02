Prefeito de Paraíso, Celso Morais, fortalece laços com grupo de Laurez Moreira durante agenda no sul do Tocantins

da redação

O prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, esteve em agenda no sul do estado neste final de semana e demonstrou forte entrosamento com o grupo do vice-governador Laurez Moreira. No sábado (08), Celso esteve ao lado do deputado estadual Gutierres Torquato visitando diversas cidades da região. Já neste domingo (09), ambos participaram da Copa do Craque, em Gurupi, ao lado de Laurez.

A presença do prefeito ao lado do vice-governador foi vista como sintonia nos bastidores políticos para as eleições de 2026. Celso Morais é apontado como um dos cotados para disputar uma vaga de deputado federal, embora ainda não tenha confirmado oficialmente sua pré-candidatura. O gestor também é aliado do senador Eduardo Gomes (PL) que hoje pertence ao grupo do governador Wanderlei Barbosa.